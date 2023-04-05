7'li koalisyonda liste krizi mi? Kılıçdaroğlu hangi partilere kaç milletvekili verecek?

Cumhurbaşkanı adaylığını kabul ettirmek için ortaklarına cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık koltukları dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu pazarlıklarını sürdürüyor. Ana muhalefet lideri, masanın küçük ortağı Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya geldi. İddiaya göre iki lider, milletvekili ve bakanlık sayıları hakkında istişarede bulundu. Peki Millet İttifakı’nda hangi parti kaç vekil kaç bakanlık istiyor? Kılıçdaroğlu hangi partilere kaç milletvekili verecek? Vekil listeleri nasıl olacak? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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