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6’lı masanın adayı kim olacak? Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu’nu işaret etti: Tercihim sınıf arkadaşım olur

İHA
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Giriş: 05.12.2022 16:19
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının anketle belirleneceği iddiasını değerlendirdi. "Anket yapılsa tercihim sınıf arkadaşım olur" diyen Bahçeli, isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret etti.
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