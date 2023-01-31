6’lı koalisyonun ortak mutabakat metni

Altılı koalisyonun seçim vaatleri tartışılıyor. Askeri liseler ve harp akademilerinin yeniden açılacağı vaat edildi. Önemli ve kritik projelerin durdurulacağı belirtildi. Salonda Atatürk Portresi ve Türk Bayrağı’nın olmaması da büyük tepki çekti.