6'lı koalisyonun 7 yardımcılı formülüne CHP yandaşı Fatih Portakal'dan tepki: "Pamuk ipliğine bağlı"

CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması ve seçilmesi durumunda 7 yardımcı atayacak olmasına tepki gösterdi. Bu sistemde bir karar almak için anlaşmanın çok zor olduğunu ifade eden Portakal, "Eğer anlaşamazsanız ne olacak? İttifak pamuk ipliğine bağlı" diye konuştu.