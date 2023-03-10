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6'lı koalisyonun 7 yardımcılı formülüne CHP yandaşı Fatih Portakal'dan tepki: "Pamuk ipliğine bağlı"

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Giriş: 10.03.2023 22:08
Güncelleme:10.03.2023 22:08
CHP yandaşı gazeteci Fatih Portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını açıklaması ve seçilmesi durumunda 7 yardımcı atayacak olmasına tepki gösterdi. Bu sistemde bir karar almak için anlaşmanın çok zor olduğunu ifade eden Portakal, "Eğer anlaşamazsanız ne olacak? İttifak pamuk ipliğine bağlı" diye konuştu.
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