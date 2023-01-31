6'lı koalisyondan eski Türkiye'ye dönüş vaatleri! Ortak metinde PKK ve FETÇ ile mücadele neden yok?

Seçim vaatlerini ve yol haritalarını açıklamaları beklenen adaysız 6'lı koalisyonda beklenen toplantı dün gerçekleşti. Atatürk ve Türk bayrağının olmadığı salonda HDP'ye destek mesajları verildi. Şehir hastaneleri ihalelerinin durdurulacağı belirtildi. Toplantının uzun sürmesinden yorgun düşen DP lideri Gültekin Uysal ise uyuya kaldı. Peki koalisyon metni kime ne mesaj veriyor? Ortak metinde PKK ve FETÖ ile mücadele neden yok? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ve gazeteci Güngör Yavuzarslan değerlendirdi.

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