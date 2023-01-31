31 Ocak 2023, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
6'lı koalisyondan eski Türkiye'ye dönüş vaatleri! Ortak metinde PKK ve FETÇ ile mücadele neden yok?
Seçim vaatlerini ve yol haritalarını açıklamaları beklenen adaysız 6'lı koalisyonda beklenen toplantı dün gerçekleşti. Atatürk ve Türk bayrağının olmadığı salonda HDP'ye destek mesajları verildi. Şehir hastaneleri ihalelerinin durdurulacağı belirtildi. Toplantının uzun sürmesinden yorgun düşen DP lideri Gültekin Uysal ise uyuya kaldı. Peki koalisyon metni kime ne mesaj veriyor? Ortak metinde PKK ve FETÖ ile mücadele neden yok? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ve gazeteci Güngör Yavuzarslan değerlendirdi.