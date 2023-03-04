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6’lı koalisyondaki kaosun perde arkası: Amerika'nın planı çökmüş oldu

A Haber
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Giriş: 04.03.2023 16:07
Meral Akşener koalisyon masasından kalktı.  Meral Akşener 6’lı koalisyonu neden dağıttı? Millet İttifakı ne yapacak? Akşener'in masadan ayrılması sonrası HDP’ye alan mı açıldı? Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik ve Gazeteci / Yazar Güngör Yavuzaslan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özçelik, "İmamoğlu üzerine kurulan bir masaydı. Bu plan tamamen Amerika’nın planıydı. Bu plan çökmüş oldu." ifadelerini kullandı.
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