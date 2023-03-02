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6'lı Koalisyonda "aday" toplantısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.03.2023 15:57
Güncelleme:02.03.2023 15:58
Altılı koalisyon aday gündemiyle toplandı. Ortak bir isim üzerinde anlaşabilecekler mi? O isim ne zaman açıklanır? Ayrıntıları Ankara’dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
6’lı Koalisyonda aday toplantısı
6'lı Koalisyonda "aday" toplantısı
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