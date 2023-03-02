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6'lı koalisyon işi ifade özgürlüğü! Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto eden gençlere müdahale

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Giriş: 02.03.2023 20:14
Bir grup genç, Saadet Partisi ev sahipliğinde düzenlenen 6'lı koalisyon toplantısını protesto etti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı aleyhinde pankart açan gençler, güvenlik görevlileri tarafından engellendi.
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