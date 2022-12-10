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6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar skandalını ortaya çıkaran muhalif gazeteci Timur Soykan Halk TV'de itiraf etti: Devleti tebrik etmek gerek!

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.12.2022 16:54
Türkiye, Hiranur Vakfı'nın kurucularından olan Yusuf Ziya Gümüşel'in kızının yaşadığı cinsel istismar olayını konuşuyor. Başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, istismar olayında bile devleti suçlayarak siyasi rant devşirmeye çalışanlara cevap, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan gelmişti. A Haber'e konuşan Bakan Yanık; "Kadına şiddet, çocuk istismarı siyasetin konusu değildir. Üzerinden siyaset üretilecek konular değildir. Bunu toplumsal bir mesele olarak kabul edip hep birlikte mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı. Çocuk istismarı iddiası ile ilgili konuşan gazeteci Timur Soykan ile Murat Ağırel'den CHP'nin kanalı Halk TV'de itiraf gibi açıklama geldi. Devletin mağdur ile nasıl ilgilendiğini, henüz iddianame hazırlanmadan Aile Bakanlığı'nın kadını korumaya aldığını, eğitim de dahil olmak üzere tüm ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını anlattılar. Soykan "Devletimiz ilgileniyor, devletimizin koruması altında. Buradan Aile Bakanlığımızı ve yetkililerini tebrik etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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