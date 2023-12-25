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6 Şubat depremlerinde kırılan fay hattı! Kırılan fay hattı zeytin bahçesini ikiye bölmüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 15:05
6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Altınözü ilçesinde fay hattı kırılmış, zeytin bahçesi ikiye bölünmüştü. On aylık zaman diliminde fay hattında genişleme oldu mu? A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları anlattı.
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