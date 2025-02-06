6 Şubat deprem şehitleri anma töreni! Tarifsiz acıdan asırlık birlikteliğe

2 yıl önce tam da bugün Türkiye, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler ile sarsıldı ve derin bir acıya gömüldü. Devlet ve millet ele ele verdi bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için gece demeden gündüz demeden çalıştı. Konutlar, iş yerleri ve köy evleri tek tek hak sahiplerine teslim edildi. Bölgede çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Bugün Adıyaman’da deprem şehitleri için düzenlenen programda okunan şiirler ise yüreklerdeki acıya bir kez daha okundu. İşte o anlar…

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