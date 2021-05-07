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6-8 Ekim olayları ve adım adım FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine giden yol... | A HABER ANALİZ

A Haber
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Giriş: 07.05.2021 01:15
Güncelleme:07.05.2021 01:19
Türkiye, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi öncesi seri şekilde terör saldırılarına maruz kalıyor ve toplumsal olaylar tırmandırılıyordu. İşte o operasyonlardan biri de 2014'te yaşanan 6-8 Ekim olaylarıydı. Yıllar sonra anlaşıldı ki Türkiye’yi hedef alan bu kaos planı da 15 Temmuz darbe girişimine zemin hazırlamak için yapılmıştı. İşte bu süreci anlatan A Haber’in analizi…
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