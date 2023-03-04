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5’li koalisyon “Kemal Kılıçdaroğlu” diyecek

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Giriş: 04.03.2023 22:45
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı aday olarak öne sürmesi sonrası, masanın diğer 5 ortağı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak işaret etmişti. Akşener'in rest çekmesi ve masadan ayrılması ile 5'li koalisyon toplantı kararı aldı. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde 17.15'te gerçekleşen toplantı sona erdi. 4,5 saat süren toplantı ardından 5 liderin görüşünün yer aldığı açıklamada; Meral Akşener’e göndermede bulunularak, “Aynı istikamette devam karar alındı. İlk gün neredeysek bugün de oradayız. 6 Mart'ta adayımızı açıklayacağız" denildi. Ortak bildiride, Akşener'e taviz verilmeyerek, Cumhurbaşkanlığı için Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda net bir duruş sergilendi.
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