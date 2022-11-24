24 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 5,9’luk depremin ardından Düzce! Sarıdere Köyü'nde toprakta çatlaklar oluştu

5,9’luk depremin ardından Düzce! Sarıdere Köyü'nde toprakta çatlaklar oluştu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2022 09:22
Düzceliler 5,9'luk depremin ardından ilk geceyi sokakta geçirdi. A Haber ekipleri bölgede haber nöbetini sürdürüyor. A Haber ekibinden Hakan Süer, depremin merkez üssü Sarıdere Köyü'nde deprem nedeniyle toprakta oluşan çatlakları görüntüledi.
Depremde toprakta çatlaklar oluştu DEPREMDE TOPRAKTA ÇATLAKLAR OLUŞTU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Depremde toprakta çatlaklar oluştu
Depremde toprakta çatlaklar oluştu
Deprem bölgesinde geçe nasıl geçti?
Deprem bölgesinde geçe nasıl geçti?
Bir CHP klasiği! Proje yerinde koyunlar otluyor
Bir CHP klasiği! Proje yerinde koyunlar otluyor
AK Parti MKYK toplantısının gündeminde ne var?
AK Parti MKYK toplantısının gündeminde ne var?
Başkan Erdoğan’dan tarihi hediye
Başkan Erdoğan'dan tarihi hediye
TSK tarafından terör hedefleri vuruldu
TSK tarafından terör hedefleri vuruldu
Büyük İstanbul depreminde…
"Büyük İstanbul depreminde…"
Büyük Marmara Depremi için rakam verdi! Şükrü Ersoy’dan milyonlara uyarı
Büyük Marmara Depremi için rakam verdi! Şükrü Ersoy'dan milyonlara uyarı
Bir sonraki deprem için iki ili işaret etti!
Bir sonraki deprem için iki ili işaret etti!
Başkan Erdoğan ve Bermudez’den açıklamalar
Başkan Erdoğan ve Bermudez'den açıklamalar
Erdoğan, Bermudez’i törenle karşıladı
Erdoğan, Bermudez'i törenle karşıladı
Erdoğan’a dua edince Halk TV yayını kesti
Erdoğan'a dua edince Halk TV yayını kesti
Daha Fazla Video Göster