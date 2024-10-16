5,9’luk deprem hangi fay hattını etkiler?

5,9’luk Malatya depreminin ardından bölge beşik gibi sallanıyor. Deprem uzmanları Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Doç. Dr. Bülent Özmen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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