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5,9’luk deprem hangi fay hattını etkiler?

5,9’luk deprem hangi fay hattını etkiler?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.10.2024 14:48
5,9’luk Malatya depreminin ardından bölge beşik gibi sallanıyor. Deprem uzmanları Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Doç. Dr. Bülent Özmen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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