4 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadelede sıcak bir gelişme var. Sınır ötesinde teröristlerle mücadele aralıksız devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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