4 milyon haneye 15 milyarlık destek! Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Aile Destek ödemelerine başlıyor. Yaklaşık 4 milyon hanenin faydalanacağı Aile Destek Paketi başvuruları ve ödeme tarihleri binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, başvuruların temmuz ayında gerçekleştiğini açıklayarak ödeme tarihlerini duyurdu. Yapılan açıklamada; ihtiyaç sahibi herkesin destekten yararlanabileceği belirtilirken daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilecek. Başkan Erdoğan da pazartesi günü Kabine toplantısında sonra önemli bir müjdeyi paylaşacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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