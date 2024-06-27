27 Haziran 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
4 katlı bina kısmen çöktü! Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’dan önemli açıklamalar
İstanbul Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 7 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Vatandaşlarımız bir çıtırdı sesi duyuyor. İlk önce ses gelince hemen boşaltıyorlar ondan dolayı umudumuz kimseye bir şey olmaması. Ekiplerimizin bize bildirdiği vatandaşlarımız çökme sesi gibi bir ses duyuyor ve binayı boşaltıyorlar. Bina boşaltıldıktan sonra kısmi bir çökme meydana geliyor.” dedi.