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4 katlı bina kısmen çöktü! Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’dan önemli açıklamalar

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 27.06.2024 08:41
İstanbul Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 7 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Vatandaşlarımız bir çıtırdı sesi duyuyor. İlk önce ses gelince hemen boşaltıyorlar ondan dolayı umudumuz kimseye bir şey olmaması. Ekiplerimizin bize bildirdiği vatandaşlarımız çökme sesi gibi bir ses duyuyor ve binayı boşaltıyorlar. Bina boşaltıldıktan sonra kısmi bir çökme meydana geliyor.” dedi.
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