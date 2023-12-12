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37 ilde "Kafes" operasyonu

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.12.2023 08:40
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 37 ilde Kafes-18 operasyonu düzenlendi. 9'u ulusal 39 suç örgütü çökertildi, 257 şüpheli yakalandı.
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