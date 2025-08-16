16 Ağustos 2025, Cumartesi
31 mart seçiminden son 56 belediye başkanı AK Parti’ye geçti
AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümünde içerisinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu 9 belediye başkanı daha AK Partiye katıldı. 31 Mart Yerel Seçimleri’nden bu yana diğer partilerden AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 56'ya ulaştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.