16 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

31 mart seçiminden son 56 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
31 mart seçiminden son 56 belediye başkanı AK Parti’ye geçti

31 mart seçiminden son 56 belediye başkanı AK Parti’ye geçti

Giriş: 16.08.2025 10:35
AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümünde içerisinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da bulunduğu 9 belediye başkanı daha AK Partiye katıldı. 31 Mart Yerel Seçimleri’nden bu yana diğer partilerden AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 56'ya ulaştı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
