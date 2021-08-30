30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanıyor! Törenlerin ilk adresi Anıtkabir

Bugün 30 Ağustos... Büyük Taarruz ve Büyük Zafer'in 99'uncu yılı. Her şey bitti derken yeniden ayağa kalkıp destan yazılan bir dirilişin yıl dönümü. 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl da coşkuyla kutlanıyor. Törenlerin ilk adresi Anıtkabir olacak. Kutlamaların detaylarını A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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