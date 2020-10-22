3. Türkiye 2023 Zirvesi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

Turkuvaz Yayın Grubu'nun yazılı medyadaki amiral gemisi Sabah Gazetesi ile Türkiye'nin ilk ve yerli milli ekonomi kanalı A Para'nın ortaklaşa düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi, İstanbul Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Zirveye katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akıllı Şehirler Projesi kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

AKILLI ŞEHİRLER PROJESİ

Çağının çok ötesinde, geleceğe hitap eden şehirler ve kendini dünyaya anlatan şehirler inşa etmenin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz. Bu sebepten tüm şehirlerimizin gelecek 50 yılını 100 yılını planlıyor, geleceğinin şehirlerini planlıyoruz. Bize göre bir şehrin hem geleceğe hitap etmesi hem de bizi temsil etmesinin ilk koşulu da insanların can emniyetinin en yüksek derece korunmasıdır. Yine bu şehirde insanların inanışlarını geleneklerini en güzel şekilde yaşabileceği bir düzenin kurulmuş olmasıdır. Eğer bir şehre akıllı marka veya geleceğin şehri demek istiyorsak orada okullarıyla parklarıyla yeşil alanlarıyla sosyal ve kültürel alanlarıyla gelecek nesillerin yetiştireceği ortamın en iyi şekilde sunulması gerekir. Bizim şehrimiz milletimizin zihnine ve düşüncesine zarar verecek ses gürültü, hava ve su kirliliklerini gidermiş, bu gibi sorunların olmadığı şehirlerdir. Yine bize göre şehir dediği estetik, tarihi kültürel doku, yeşil alan olarak son derece güzel korunmuş olmasıdır. Yaşlı, kadın, çocuk, engelli dostu olmayan günün 24 saati sokaklarında huzurun kol gezmediği şehir, akıllı değildir. Yarınların şehri de olamaz.

81 İL 922 İLÇEMİZİN TAMAMINI 2023'E 2053'E 2071'E HAZIRLIYORUZ

İnsanı öncelemeyen dört bir yanında ilim irfan sanat olamayan şehrin en yüksek teknolojilerle donatılması hiçbir anlam ifade etmez. Hem kadim değerlerimizi hem de teknolojiyi belli bir dengede tutarak 81 il 922 ilçemizin tamamını 2023'e 2053'e 2071'e hazırlıyoruz. Tarımdan sanayiye ulaşımdan yeşil alanlara kadar şehirlerimizin asırlık planlarını ortaya koyan Türkiye Mekansal Strateji planımızı tamamlıyoruz ve merkezinde insan olan kentsel dönüşümde afetlere hazır, kimlikli engelli dostu şehirleri inşa etmeye gayret gösteriyoruz. Yatay mimarıya sadık kalarak, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için 10 binlerce yeni sosyal konut üretiyoruz. Millet bahçelerimizin sayısını artıyoruz. Doğal koruma alanı büyüklüğümüzü şu an yüzde 9 olan OED verilerine göre yüzde 17'ye çıkarmak için tüm çabamızı gece gündüz sarf ediyoruz.

ÇAĞINI YAKALAYAMAYAN ŞEHİRLER CAZİBELERİNİ YİTİRMEYE MAHKUMDUR

Sıfır atık çatısı altında yüzlerce yeni çevre projesini iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yürütüyoruz. Bu kapsamda da bölgesel ve yerel eylem planları hazırlıyoruz. Bu planları ivedilikle uygulamaya geçirdik. Karadeniz bölgesinde başlattık. Bu kapsamda yerelde belediyelerimizle birlikte iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek çalışmaları yürütüyoruz. Yine akıllı teknolojilerle donatılmış binalarımızı inşa ediyoruz.

Türkiye dünyada her alanda artık en üst ligde yer alan ve bu anlamda tüm hazırlıklarını buna göre yapması gerek bir ülkedir. Bakın dünyanın ve ülkemizin nüfusu hızla şehirleşiyor. Önümüzdeki 40 yıl içerisinde şehirlerde yaşayan insan nüfusu bugüne kadar 2.5 kat artacak. Dün 90'ların ortalarına kadar yerel yönetimler en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumdaydı. Bugün akıllı belediyeciliği konuşuyoruz. Çağını yakalayamayan hatta ötesine geçemeyen şehirler bir süre sonra cazibelerini yitirmeye mahkumdur. Şehirlerimizde bir yandan tarihi kültürü, medeniyeti koruyacak diğer yandan da yeni ihtiyaçlara uygun yatırımlara yöneleceğiz. Bu ikisini birlikte başarmadan şehirlerimizi hakkıyla hizmet etmiş olamayız.

MİLLİ AKILLI ŞEHİRLER EYLEM PLANI

Milli Akıllı Şehirler Eylem Planı, Türkiye'nin ortak aklının bir ürünü oldu. Planımız aslında baktığınızda Türkiye'de ilk, dünyada ise ABD, Hollanda, Avustralya'dan sonra 4. olma özelliğini taşıyor. Şehirlerimiz için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor ve eylem planımızda her şehrin kendine özgü bir akıllı şehir stratejisi olacak. Geliştirdiğimiz akıllı şehir uygulamasıyla tüm illerimiz birbirine entegre olacak adete şehirlerimiz birbirileriyle konuşabilecekler. Bunun içinde öncelikle acil ihtiyaçlarını belirliyoruz. Önceliklerimizi bu öncelikler doğrultusunda belirliyoruz.

Artvin'de öncelikli sorun iklim değişikliliğinden kaynaklanan aşırı yağışlara bağlı sel felaketi ise çalışmaları bu yöne kaydırıyoruz. Artvin'in trafik sorunu ise acil olan ikinci sorun olarak da bu problemini çözmek için çalışmalarımızı yapıyoruz. Şehrin ulaşım sorunu 1. sıradaysa ulaşımı öne alıyor sağlıksa sağlığı alıyoruz. Şehirdeki ihtiyaç neyse o ihtiyaca göre projelerimizi şekillediriyor ve önceliklerimizle bu ihtiyaçlar doğrultusunda yapmaya özen gösteriyoruz. Bu sayede de hem kaynak tasaraffu hem de zamanda verimlililk sağlıyor, yatırımların heba olmasını da engelliyoruz.

Bir örnek vermek istiyorum: İstanbul'umuzda artık atık toplama ve taşıma maliyeti 1 milyar liranın üzerine çıkmış durumda. Akıllı atık sistemleriyle yani çöp konteynerinın doluluk oranlarını ayrıştırma oranlarını ölçen akıllı sistemlerle bu masrafı çok büyük oranda azaltabiliriz. İşte bu tür örnek uygulamaları hayata geçirmek için her yıl şehirlerimizin yaşanabilir şehir endeksini çıkarak kamuoyuyla paylaşacağız.

ESENLERDE 60 BİN KONUTLUK AKILLI ŞEHİR İNŞA EDİYORUZ

Esenler'de Sanayi Teknoloji Bakanlığımızla birlikte 60 bin konutluk belki dünyada eşi benzeri olamayan akıllı şehir inşa ediyoruz. Projemizde akıllı sulama sistemleri ve akıllı atık yönetimi unsurları yer alacak. Akıllı uygulamalarda yakıt tüketiminde yüzde 45 zamanda ise yüzde 30'lara varan tasarruf sağlamış olacağız.

Yerli ve milli akıllı şehir hizmetlerini ihraç edeceğiz. Akıllı şehir küresel pazar analizine göre dünyada büyüklüğü 2024 yılında 826 milyar dolar büyüklüğüne ulaşacak. Biz şu an ülke olarak bu pazardan aldığımız pay çok düşük bir seviyede inşalla 2023'e kadar akıllı şehir uygulamalarımızı dünya pazarına sunacak ve ekonomimize de bu anlamda yıllık en az 25-30 milyar lira katkı sağlayacak duruma geleceğiz.

YERLİ OTOMOBİL

Önümüzdeki dönem otonom araçlar birbirleriyle iletişim halinde şehir hayatında yerlerini alacaklar. Trafik yönetimi otopark sistemlerini anlık araç bilgileriyle merkezi bir yazılım üzerinden yöneteceğiz.

Yerli otomobilimizi elektrikli üretiyoruz. Bunun içinde elektrikli şarj istasyonlarına ihtiyaçlarımız var. İmar planlarını artık bu araçlara göre tasarlayacağız.

Ben buradan genç arkadaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum: Bakanlık olarak özellikle Z nesli gençlerimiz için kuracağımız AR-GE merkezlerinde yine 300 millet bahçemize kuracağımız fikir atölyelerinde çevre ve şehir teknoloji kamplarımızda şehirlerimizin ihtiyaçları olan teknolojileri gelin birlikte gerçekleştirelim. Şehirlerimize katkı sağlayalım.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yılda şehirlerimizi devrim niteliğinde projelerle tanıştırdık, yapılamaz denenleri yaptık. İmkansız denilenleri hep birlikte gerçekleştirdik. Şimdi Türkiye'nin önünde 2023 2053 2071 hedefleri var. Önümüzdeki dönem şehirlerimizin akıllı şehir uygulamalarıyla gerçekleştireceği, günlük hayatımızın bu uygulamalarla kolaylaşacağı, şehirlerimizin dünya şehirleriyle yaraşacağı bir dönem olacaktır.