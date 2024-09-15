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3 terörist etkisiz hale getirildi

3 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 16:03
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
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3 terörist etkisiz hale getirildi
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