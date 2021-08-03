3 ilde 8 noktada alevler mücadele! A Haber afet bölgesinde

A Haber ekipleri sıcak noktalarda haber nöbetlerini aralıksız sürdürüyor ve Türkiye’nin ciğerlerini yakan yangınlarla ilgili son bilgileri aktarıyor. 3 ilde 8 noktadan alevlerle havadan ve karadan mücadele sürüyor. Marmaris’te bulunan Vural Efecik Turgut Mahallesi Delikyol mevkisinde yangını sıçradığı noktadan son durumu anlattı. Orhaniye Mahallesi civarında bulunan Melis Coşan ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğünü etrafın beyaz dumanlarla kaplandığını belirtti. Manavgat’ta görev yapan Mert Hazıalioğlu, itfaiye erlerinin orman içerisinde verdiği amansız mücadelesi canlı yayında anlattı. Bölgede Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen itfaiye ekipleri zorlu bir mücadele veriyor. Alevlere karşı mücadelede önemli bir rol oynayan helikopterlerin bulunduğu alanda bulunan Hakan Suer yakıt ikmalinin yapıldığı anları ekrana taşıdı. Antalya, Senir’de bulunan Çağdaş Evern Şenlik gece saatlerinde alevlerin bölgede oldukça etkili olduğunu altını çizdi. TOMA’larda alevler mücadelede görev yapıyor bölgede. İşte tüm detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN