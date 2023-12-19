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3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde ameliyat aletleri bulundu! 1800 yıllık ameliyat aletleri

A Haber
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Giriş: 19.12.2023 16:52
Diyarbakır'da Zerzevan Kalesi’ndeki kazı çalışmalarında 1800 yıllık ameliyat aletleri bulundu. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın konuğu olan Kazı Başkanı akademisyen Doç. Dr. Aytaç Çoşkun anlattı.
1800 yıllık ameliyat aletleri bulundu
1800 yıllık ameliyat aletleri bulundu
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