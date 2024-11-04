3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? A Haber'de anlattı: Buna hiçbir devlet seyirci kalmaz

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Yeni görevlendirmeler de duyuruldu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber'de değerlendirmelerde bulundu. Başbuğ, "Sürpriz bir gelişme değil. Devletin yapması gerekeni yaptığı hukuku işlettiği ve hesap sorduğu bir süreç başlıyor. Devletin vermiş olduğu imkanları örgüte değil halka götürmek amaç. Bunların hiçbiri yapılmadı. Tam tersi devletin verdiği ödenekleri örgüte finans kaynağı yapmaya çalışan, personel istihdamında örgütün verdiği talimatla kişileri göreve aldıkları bir tablo ortaya çıkıyor. Buna dünyanın hiçbir yerinde hiçbir devlet seyirci kalmaz." dedi.

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