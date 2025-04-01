28 yıl sonra KKTC’de 28 Şubat manzarası! Başörtülü öğrenciye skandal tavır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 28 şubat 1997'yi hatırlatan skandal manzara tepki çekti. Lefkoşa'daki bir okulda başörtülü bir öğrenci okul yönetiminin keyfi uygulaması nedeniyle okula alınmadı. Gazeteci Murat Özer konuk olduğu Sebep Sonuç programında 28 yıl aradan sonra yaşanan 28 Şubat manzarasını değerlendirdi.

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