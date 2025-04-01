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28 yıl sonra KKTC’de 28 Şubat manzarası! Başörtülü öğrenciye skandal tavır

28 yıl sonra KKTC’de 28 Şubat manzarası! Başörtülü öğrenciye skandal tavır

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.04.2025 12:15
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 28 şubat 1997'yi hatırlatan skandal manzara tepki çekti. Lefkoşa'daki bir okulda başörtülü bir öğrenci okul yönetiminin keyfi uygulaması nedeniyle okula alınmadı. Gazeteci Murat Özer konuk olduğu Sebep Sonuç programında 28 yıl aradan sonra yaşanan 28 Şubat manzarasını değerlendirdi.
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28 yıl sonra KKTC’de 28 Şubat manzarası! Başörtülü öğrenciye skandal tavır
28 yıl sonra KKTC’de 28 Şubat manzarası!
28 yıl sonra KKTC’de 28 Şubat manzarası!
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