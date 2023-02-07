28 saat sonra mucize kurtuluş! Gaziantep’te anne ve 3 çocuğu kurtarıldı

2 büyük depremin neden olduğu yıkımın ardından 10 il derinden yara aldı. Tüm Türkiye’nin gözü bölgeden gelecek haberlerde. 28 saat sonra mucize bir kurtuluş yaşandı. Gaziantep Nizip’te anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarıldı. O anlar kameralara yansıdı.

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