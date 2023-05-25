28 Mayıs seçimine doğru! AK Parti Gençlik Kolları Başkanı A Haber’de

Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu için sandık başına gidilecek. Seçimde gençlerin oyu büyük önem taşıyor. AK Parti Gençlik Kolları seçime nasıl hazırlanıyor? Gençler için neler yapılıyor? AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan A Haber’de soruları yanıtladı. İnan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği gibi bizim en büyük rakibimiz rehavettir. Bununla mücadele edeceğiz. Seçimin 2. tura kalmasıyla birlikte 14 Mayıs’a nasıl çalıştıysak ondan daha fazlasını yapmak için gayret gösteriyoruz." dedi.

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