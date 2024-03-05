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27 bin personel ne zaman göreve başlayacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kabine sonrası flaş açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.03.2024 12:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa alınacak 27 bin personelin göreve başlama tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. En kısa sürede atama sürecinin tamamlanacağını belirten Bakan Koca, bakanlığa alınacak 8 bin işçi için de kura çekimi yapılacağını söyledi.
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