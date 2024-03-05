05 Mart 2024, Salı
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27 bin personel ne zaman göreve başlayacak? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kabine sonrası flaş açıklamalar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığa alınacak 27 bin personelin göreve başlama tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu. En kısa sürede atama sürecinin tamamlanacağını belirten Bakan Koca, bakanlığa alınacak 8 bin işçi için de kura çekimi yapılacağını söyledi.