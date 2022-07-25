2500 polis alımı başvuru şartları neler? Polis olmak için ne gerekli? Polis şartları neler?

Polis olmak isteyenleri ilgilendiren haber Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 2 bini erkek, 500'ü kadın olmak üzere 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyenler 25 Temmuz- 5 Ağustos tarihleri arasında polis akademisinin internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilirler.

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