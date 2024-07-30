2,5 saatlik yolu 18 dakikaya düşürecek proje! Bakan Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! O tarihe hazır olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin'de yapılan Çeşmeli - Erdemli - Silifke - Taşucu Otoyolu projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Toplamda 53 kilometre uzunluğunda olacak yolun açılmasıyla birlikte; 2,5 saatlik ulaşım süresi 18 dakikaya inecek. Proje ile birlikte yıllık yaklaşık 770 milyon TL tasarruf sağlanacak.

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