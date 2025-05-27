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23 yılda 4 bin 75 köprü

23 yılda 4 bin 75 köprü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.05.2025 12:31
Güncelleme:27.05.2025 12:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 23 yılda Türkiye’nin karayolu ulaşımında büyük ilerleme kaydedildiğini açıkladı. 2002’de 311 kilometre uzunluğunda 5.967 köprü varken, bugün 488 kilometre uzunluğunda 4.075 yeni köprü inşa edilerek toplamda 10.042 köprüye ve 799 kilometre uzunluğa ulaşıldı. Bu köprüler, Antalya’dan İpsala’ya kesintisiz ulaşımı mümkün kılıyor.
23 yılda 4 bin 75 köprü
23 yılda 4 bin 75 köprü
23 yılda 4 bin 75 köprü
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