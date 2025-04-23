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23 Nisan Gazzeli çocuklara da bayram olsun!

23 Nisan Gazzeli çocuklara da bayram olsun!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.04.2025 11:07
7 Ekim 2023'ten beri İsrail 18 bin 44 çocuğu katletti. Bu rakam ateşkesin bozulduğu 18 Mart itibarıyla 595. 1,1 milyondan fazla çocuk yetersiz beslenme sorunu yaşıyor ve sadece mart ayında 3 bin 700 çocuk aynı nedenle tedavi altına alındı. 602 bin çocuk ise çocuk felci ile karşı karşıya. 23 Nisan canları pahasına topraklarında kalan Gazzeli çocuklara da bayram olsun.
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23 Nisan Gazzeli çocuklara da bayram olsun!
23 Nisan Gazzeli çocuklara da bayram olsun!
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