23 Nisan Gazzeli çocuklara da bayram olsun!

7 Ekim 2023'ten beri İsrail 18 bin 44 çocuğu katletti. Bu rakam ateşkesin bozulduğu 18 Mart itibarıyla 595. 1,1 milyondan fazla çocuk yetersiz beslenme sorunu yaşıyor ve sadece mart ayında 3 bin 700 çocuk aynı nedenle tedavi altına alındı. 602 bin çocuk ise çocuk felci ile karşı karşıya. 23 Nisan canları pahasına topraklarında kalan Gazzeli çocuklara da bayram olsun.

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