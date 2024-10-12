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2024 Nobel Barış Ödülü Nihon Hidankyo'nun oldu

2024 Nobel Barış Ödülü Nihon Hidankyo'nun oldu

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 08:57
2024 Nobel Barış Ödülü, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için gösterdiği çabalar nedeniyle Japonya'ya atılan atom bombalarından kurtulanların oluşturduğu "Nihon Hidankyo" isimli kuruluşa verildi.
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