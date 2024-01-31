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2023 yılı turizm verileri! Bakan Ersoy: 54,3 milyar dolar gelir elde edildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2024 10:49
Kültür ve Turizm Bakamı Mehmet Nuri Ersoy 2023 turizm verilerine dair önemli açıklamalar bulundu. Bakan Ersoy, “2023 yılında yüzde 17 artışla 56,7 milyon ziyaretçi geldi. 2023 yılında kişi başı gecelik harcama 99 dolara çıktı. 54,3 milyar dolar gelir elde edildi.” dedi. 2024 hedefine dair rakamlar veren Bakan Ersoy 60 milyon ziyaretçi ve 106 dolar gecelik harcama beklediklerini söyledi.
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