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2023 yılı enflasyonu belli oldu! Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk açıklama

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 11:11
Son dakika haberleri… Türkiye'nin 2023 yılı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2023'te aylık yüzde 2,93 artarken, yıllık bazda yüzde 64,77 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “2023 yılsonu gerçekleşmeleri programımız ile uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz. Aylık enflasyonda devam eden düşüş ile yılsonu enflasyon yüzde 64,8 gerçekleşti. Büyüme ve cari açığın hedeflerimiz ile uyumlu olacağını öngörüyoruz. 2023 yılı bütçe açığı ise hedefimizin oldukça altında gerçekleşecektir.” dedi.
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