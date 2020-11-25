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2020'nin son Milli Güvenlik Kurulu: Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! İşte masadaki konular

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Giriş: 25.11.2020 14:53
Güncelleme:25.11.2020 15:00
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Peki, MGK'nın gündeminde hangi konular? Türkiye, Doğu Akdeniz ve Azerbaycan'da hangi adımları atacak? Türk gemisine yapılan hukuksuz müdahalenin karşılığı sahada nasıl olacak? Türkiye nasıl bir yaptırım yapmayı nasıl bir karşılık vermeyi düşünüyor? İşte kritik MGK'da masada olacak konular... A Haber muhabiri Rüya Akkuş detaylarını aktardı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

İAzerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi ve KKTC'de kapalı Maraş bölgesinin bir kısmının açılmasının ardından kritik bir dönemde yapılacak yılın 5'inci toplantısında, Türk ordusunun Azerbaycan'da üstleneceği görev ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere önemli stratejik konuların ele alınması bekleniyor.

İŞTE ELE ALINACAK DİĞER KONULAR
Türkiye'nin Rusya ile kuracağı ortak merkezde ve bu merkezin icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin yürüteceği çalışmaların MGK toplantısının önemli gündem maddelerinden olması öngörülüyor.

Doğu Akdeniz'de Oruç Reis sismik araştırma gemisinin görev süresinin 29 Kasım'a uzatılmasıyla ilgili yeni Navtex ilanı ve buradaki diğer gelişmelerin yanı sıra Türk askerinin Libya'daki faaliyetleri ve Suriye konusu ile terörle mücadele, diğer bölgesel ve ulusal güvenlik konularının da toplantıda görüşülecek konular arasında yer alması bekleniyor.

Kritik MGK toplantısı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

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