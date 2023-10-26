28 Ekim 2023, Cumartesi
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20 GÜNDÜR GAZZE’YE ÖLÜM YAĞIYOR! A Haber ekipleri sınır hattında anlık takipte
İsrail’in Hamas ile mücadele adı altında Gazzeli sivillere yönelik yürüttüğü soykırım 20 gündür devam ediyor. Sadece İsrail değil ABD ve tüm Avrupa ülkeleri bir olmuş ve tümü silah güçleriyle Gazze’ye ölüm yağdırıyor. A Haber ekipleri savaşın sıcak noktasında son durumu aktardı.