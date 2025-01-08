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2. Dünya Savaşı’nın faturası! Avrupa kuru ekmeğe muhtaç oldu

2. Dünya Savaşı’nın faturası! Avrupa kuru ekmeğe muhtaç oldu

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.01.2025 13:26
Devletlerin güç elde etme ve hegemonya kurma arzusu, tarih boyunca çatışmaların temel nedenlerinden biri oldu. Bu eğilim yıllar geçse de hiç azalmadı, aksine yeni aktörlerle devam etti. 2. Dünya Savaşı insanlık tarihinin en yıkıcı ve trajik olaylarından biriydi. Savaş sadece 60-70 milyon insanın ölümüne neden olmakla kalmadı, toplumları, ekonomileri ve devletler arası ilişkileri alt üst etti. Ve bugün 3. Dünya Savaşı an meselesi. Peki 1. Dünya Savaşı’nın ardından 2. Dünya Savaşı nasıl çıktı? Ve bugün hangi derslerin alınması gerekiyor. A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin yazdı.
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2. Dünya Savaşı’nın faturası! Avrupa kuru ekmeğe muhtaç oldu
2. Dünya Savaşı’nın faturası!
2. Dünya Savaşı’nın faturası!
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