1987 kışı mı geliyor? Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit A Haber'de yorumladı

A Haber canlı yayınına bağlanan Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, 1987 kışı iddialarını cevapladı. İstanbul'a kar yağışının geri döneceğini belirten Macit, önemli uyarılarda bulundu.

A Haber canlı yayınına bağlanan Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonunda İstanbul'a kar yağacağını açıkladı.

1987 KIŞI MI GELİYOR?

Önemli uyarılarda bulunan Macit, "1987 kışı mı olacak?" sorusunu da yanıtladı.

A Haber'de çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "İstanbul üzerinde şuan 19 derece hava sıcaklığı var. Bu geceden itibaren hızlı bir soğuma olacak. Yarın 3-4 dereceyi, ondan sonraki hafta en yüksek sıcaklığı 2-3 dereceyi seyredeceği bir hava olacak. İstanbul'da yarın için yağmur, yüksek yerlerde ise karla karışık yağmur bekliyoruz. Pazar gününden itibaren İstanbul'da kar olacak. Soğuklar da başlayacak. Önümüzdeki hafta boyunca soğuklar yurt genelinde etkili olacak. Vatandaşlarımız soğuk havaya karşı etkili olacak. Soğuk haca net ancak kar yoğunluğu yarın ve cumartesi günü belli olur." şeklinde konuştu.