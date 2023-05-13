13 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları 1915 Çanakkale Köprüsü’ne bir ödül daha! 70 proje arasından birinci seçildi

1915 Çanakkale Köprüsü’ne bir ödül daha! 70 proje arasından birinci seçildi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2023 09:06
Türkiye'nin dev projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü Birleşmiş Millet Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından birinciliğe layık görüldü. Son ödülle birlikte mega projenin toplam ödül sayısı 20'yi geçti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Batı’nın Başkan Erdoğan düşmanlığı
Batı'nın Başkan Erdoğan düşmanlığı
DEv projeye bir ödül daha!
DEv projeye bir ödül daha!
Trabzon Şehir Hastanesi yükseliyor!
Trabzon Şehir Hastanesi yükseliyor!
A Haber’de kritik açıklamalar
A Haber’de kritik açıklamalar
Yüzde 50+1 sistemi değişiyor mu? Başkan Erdoğan’dan flaş sözler
Yüzde 50+1 sistemi değişiyor mu? Başkan Erdoğan'dan flaş sözler
Seçimin nabzı A Haber’de atacak
Seçimin nabzı A Haber'de atacak
Başkan Erdoğan’dan seçim açıklaması
Başkan Erdoğan'dan seçim açıklaması
’’Bay bay Kemal sen kimsin!’’
''Bay bay Kemal sen kimsin!''
Erdoğan: Muharrem Bey’i bugün aradım’’
Erdoğan: "Muharrem Bey'i bugün aradım''
Ankaralılardan Mansur Yavaş’a tepki!
Ankaralılardan Mansur Yavaş'a tepki!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
“Sen Putin’e saldırırsan ben de eyvallah etmem!’’
“Sen Putin'e saldırırsan ben de eyvallah etmem!''
Daha Fazla Video Göster