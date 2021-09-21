1915 Çanakkale Köprüsü’nde bir ilk! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber’de: Ülkemiz için gurur dünya için örnek proje

Asya ve Avrupa Çanakkale üzerinden birbirine bağlanıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bir ilk yaşanacak. Ayrıntıları Çanakkale'den A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Asrın projesi 13 Mart 2023 fazla kalmadı 6 ay kaldı. Avrupa ile Asya’ya bir kez daha Çanakkale’den birleştiriyoruz. Tabliyeler de bitmek üzere sadece ayaklarının olduğu kesimdeki boşluklar kaldı. İnşallah 15 Kasım itibariyle tabliyeleri de birbirine kaynatmış olacağız. İnsanı heyecanlandıran ülkemiz için gurur dünya için örnek projelerden bir tanesi. İnşallah uzun yıllar boyunca ülkemizde hizmet edecek çok kıymetli eserlerden bir tanesi." dedi.

Asya ve Avrupa Çanakkale üzerinden birbirine bağlanıyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bir ilk yaşanacak. Ayrıntıları Çanakkale'den A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Asrın projesi 13 Mart 2023 fazla kalmadı 6 ay kaldı. Avrupa ile Asya'ya bir kez daha Çanakkale'den birleştiriyoruz. Tabliyeler de bitmek üzere sadece ayaklarının olduğu kesimdeki boşluklar kaldı. İnşallah 15 Kasım itibariyle tabliyeleri de birbirine kaynatmış olacağız. İnsanı heyecanlandıran ülkemiz için gurur dünya için örnek projelerden bir tanesi. İnşallah uzun yıllar boyunca ülkemizde hizmet edecek çok kıymetli eserlerden bir tanesi.

5.100 tane çalışma arkadaşımız burada çalıyor. Yaklaşık bine yakın iş makinesiyle birlikte çok hummalı bir çalışma var. Bütün dünyanın takip ettiği hem mühendislik açısından çok üzgün bir proje hem de bittiği zaman ulaşım açısından da çok kıymetli bir proje olacak. Coğrafi konumumuzun avantajlarını fırsata dönüştürüyor bu proje.

ARAÇLA GEÇİŞ KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Saatler süren yolculuklar sadece 6 dakikaya düşecek. Bunun direk yakıttan ve zamandan müthiş tasarruflar olacak. Dolaylı olarak da üretime istihdama tarıma turizme çok ciddi katkıları olacak.