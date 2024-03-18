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18 Mart Çanakkale destanının 109. yıl dönümü! Anma törenleri için hazırlıklar tamam!

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2024 08:35
Bugün büyük zafer, Çanakkale destanının 109. yıl dönümü. A Haber Çanakkale Deniz Savaşı ve Boğaz Savunması'nın kilit notlarından olan Hamidiye Tabyaları'na gitti. Tarih uzmanı Dr. Atilla Can Akarcalı A Haber muhabiri Vedat Sezer’e özel açıklamalar bulundu.
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