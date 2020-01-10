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10.01.2020
176 kişi hayatını kaybetmişti! A Haber İran'da uçağın düştüğü yerde... |Video
İran'da düşen Ukrayna yolcu uçağı ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Uçak düştü mü, düşürüldü mü? A Haber ekibinden Ekber Karadağ, Tahran'a düşen ve 176 kişinin hayatını kaybettiği kazanın olduğu bölgede yaşana son dakika gelişmelerinin detaylarını anlattı.
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