19 Aralık 2022, Pazartesi
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17-25 Aralık'ın kilit savcısı Mehmet Demir A Haber'de! İşte kumpasın perde arkası...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) devleti zor duruma düşürmek ve hükümete birçok koldan darbe vurmak için gerçekleştirdiği 17-25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünün üzerinden yıllar geçti. Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'den talimat alan örgüt üyeleri, 17-25 Aralık 2013'te karanlık operasyonlarını uygulamaya başladı. 17-25 Aralık'ın kilit isimlerinden Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir o süreçte yaşananları anlattı. Demir, o dönemde Zekeriya Öz ile arasında geçen diyaloğu da paylaştı. İşte detaylar...