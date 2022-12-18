17-25 Aralık'ın kilit savcısı Mehmet Demir A Haber'de! İşte kumpasın perde arkası...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) devleti zor duruma düşürmek ve hükümete birçok koldan darbe vurmak için gerçekleştirdiği 17-25 Aralık yargısal darbe teşebbüsünün üzerinden yıllar geçti. Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'den talimat alan örgüt üyeleri, 17-25 Aralık 2013'te karanlık operasyonlarını uygulamaya başladı. 17-25 Aralık'ın kilit isimlerinden Cumhuriyet Savcısı Mehmet Demir o süreçte yaşananları anlattı. Demir, o dönemde Zekeriya Öz ile arasında geçen diyaloğu da paylaştı. İşte detaylar...