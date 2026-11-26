Cevdet Yılmaz'dan fon soruşturmasındaki listelere ilişkin açıklama! İsimler ne zaman netleşecek?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında fon soruşturmalarına ilişkin kamuoyunda gündeme gelen listeler hakkında açıklamalarda bulundu. Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) suç duyurusunda bulunduğu kişi ve şirketlerin isimlerinin kurumun internet sitesinde duyurulduğunu belirten Yılmaz, bu sürecin ay sonuna kadar tamamlanacağını ifade etti. Suç duyurusunda bulunulmasının kişi veya kurumların kesin olarak suçlu olduğu anlamına gelmediğini vurgulayan Yılmaz, nihai kararı bağımsız yargının vereceğini söyledi. Soruşturmanın gizliliğine dikkat çeken Yılmaz, iddianamelerin ortaya çıkmasıyla isimlerin netleşeceğini ve kamuoyunun bilgisine sunulacağını belirtti.