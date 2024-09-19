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16 ilin valisi değişti

16 ilin valisi değişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.09.2024 08:32
16 ilin valisi değişti, 12 ilin valisi ise vali-mülkiye başmüfettişliği görevine atandı. Atama kararnamesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
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16 ilin valisi değişti
16 ilin valisi değişti
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