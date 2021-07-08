08 Temmuz 2021, Perşembe
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15 Temmuz’un 5. Yıl dönümüne doğru! Köprüde neler yaşandı?
Türkiye bundan 5 yıl önce 15 Temmuz günü bir darbe girişimine tanık oldu ve karanlık bir gece yaşadı. FETÖ’cü askerler, Boğaziçi Köprüsü'nde trafiği kapattı, vatandaşların üzerine ateş açtı. Ve 2'si polis 34 kişi köprüde şehit oldu, yüzlerce kişi yaralandı. 15 Temmuz ihanetinin 5'inci yıl dönümüne sayılı günler kaldı. O gece Boğaz Köprüsü'nde neler yaşandı? 15 Temmuz gazilerimizi A Haber canlı yayınında anlattı.