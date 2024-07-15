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15 Temmuz tüm şehitlerimiz anılıyor | A Haber’e konuşan şehit babası Ahmet Tikicier: Hiçbir terör örgütü başaramayacak

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
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Giriş: 15.07.2024 12:51
Darbecilere karşı direnişin 8. yıl dönümünde sadece 15 Temmuz şehit yakınları değil PKK saldırılarında yakınlarını şehit veren ailelerde Edirnekapı Şehitliği’ne ziyarete geldi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan şehit babası Ahmet Tikicier mikrofonlarımıza özel açıklamalarda buldu. Şehidimiz Musa Tikicier’in babası Ahmet Tikicier, “Oğlum 2008 yılında Şırnak’ta şehit oldu. Diğer oğlum da 2005’te gazi oldu. Sanmasınlar ki şehitler olur diye bu ülke çökecek ve bu ülke bitecek. Hiçbir terör örgütü başaramayacak. Türk milleti ayaktadır; birdir ve beraberdir. Hiç kimse belimizi de bileğimizi bükemez. FETÖ veya diğerleri… Hain amelleri başlarına yıkılacak. Tüm terör örgütlerini lanetliyorum. Tüm şehitlerimize de Allah’tan rahmet diliyorum.” ifadelerini kullandı.
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